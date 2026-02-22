بنك القاهرة عمان
ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله

نعي فاضلة

بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.

وطنا اليوم:آل الشافعي وآل رباطة وأقاربهم وانسباءهم في الاردن وسوريا ينعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة وبمزيد من الحزن والأسى المرحومة :

ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس”
“حرم المرحوم الحاج محمد عبدالغني الشافعي”

والدة كل من المحامي نورس الشافعي ، ويزن، والمهندس خالد، والدكتور احمد.

والتي لبت نداء ربها فجر هذا اليوم الاحد (٢٢-٢-٢٠٢٦).
حيث ستقام الصلاه على المرحومة عصرا في مسجد آل مكتوم في مدينة الزرقاء، في حين سيشيع
جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير في مقبرة الشوام على طريق السخنة.
رابط المسجد:
https://maps.app.goo.gl/1Aa7Y1ukAqwsN2g76?g_st=aw
رابط المقبرة:
https://maps.app.goo.gl/SRf2byiMqDgTKvBj6?g_st=aw

للتواصل مع ابناء المرحومة على الأرقام التالية:
أ. نورس: 0798950095
يزن: 0798995212
م. خالد: 0797601040
د. احمد: 0795652244

لا نقول الا ما يرضي الله
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

للفقيدة الرحمة والغفران باذن الله تعالى

ولكم الأجر والثواب


