رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة

3 ساعات ago
رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة

وطنا اليوم _

توقّع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، السبت، انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.

وقال الكواليت إن قرار وقف تصدير الخراف الحيّة إلى دول الجوار، ثبت أسعار اللحوم مع بدء شهر رمضان المبارك، إضافة إلى أن استيراد الخراف الرومانية سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية تعتبر غالية وغير متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن، حتى المستورد منها.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت الثلاثاء، عن قرار وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير الكميات الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، بما يشمل الضأن والعجول، بالإضافة إلى اعتماد مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم بمختلف أشكالها، من المناشئ المعتمدة والسليمة صحيًا وبيطريًا.


