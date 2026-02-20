عراقجي: مسودة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال أيام

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن الولايات المتحدة لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائيا خلال المحادثات النووية التي جرت في جنيف هذا الأسبوع، ولم تعرض إيران تعليقه، وعبر عن توقعاته بتقديم مسودة مقترح مقابل في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وأردف يقول في مقابلة مع قناة إم.إس ناو الإخبارية “لم نعرض أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم)، ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيا”.

وأضاف “ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا إلى الأبد”.

وذكر أنه سيتم اتخاذ “إجراءات لبناء الثقة” من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلميا في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الموعد الذي ستقدم فيه إيران مقترحها المقابل للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق دبلوماسي قريب جدا وأنه يمكن إبرامه “في فترة زمنية قصيرة جدا”.

وتوقع أن تكون مسودة مقترح إيراني مقابل جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام كي يراجعها كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن المحتمل إجراء المزيد من المحادثات الأميركية الإيرانية في غضون أسبوع تقريبا.

ولم يعلق ممثلو البيت الأبيض على تصريحات عراقجي حتى الآن.

تأتي هذه الخطوة الإيرانية استجابة لتصريحات الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس، حيث أعرب عن توقعه التوصل إلى حل بملف إيران في غضون 10 أيام تقريبا.

وحذر ترمب بنبرة حاسمة من تبعات “سيئة” في حال تعذر إبرام الاتفاق، مشددا أمام “مجلس السلام” على موقفه الثابت: “لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي”.

توجت هذه التصريحات بعد جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف، والتي ركزت بشكل مكثف على وضع حدود نهائية للبرنامج النووي الإيراني.

ويبدو أن طهران اختارت طريق الدبلوماسية السريعة لتفادي أي عمل عسكري ممكن، بينما تراقب الأوساط الدولية مدى قدرة الطرفين على سد الفجوات الكبيرة قبل انتهاء “مهلة الـ 10 أيام” التي حددها ترمب.