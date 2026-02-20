بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة عضوة في الكنيست

ساعتين ago
مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة عضوة في الكنيست

وطنا اليوم:كشف جيش الاحتلال، يوم الجمعة، عن تسلل مجموعة من المستوطنين، تقودهم عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة “ليمور سون هار ميليخ”، إلى داخل قطاع غزة يوم الخميس.
وأعلنت النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” عبر حساباتها الرسمية أن “غزة ستبقى لنا إلى الأبد”، في خطوة تعكس مساعي اليمين لإعادة الاستيطان في القطاع.

مساع لإعادة بناء المستوطنات
وأوضح نشطاء حركة “نحالا” الاستيطانية أن عبورهم الحدود بمركباتهم يأتي ضمن الاستعدادات لإعادة بناء المستوطنات التي أخليت عام 2005.
ووصفت الحركة هذا التسلل بأنه “تمهيد لمسيرة حاشدة” يعتزمون تنظيمها داخل القطاع خلال عيد الفصح المقبل، رغم إعلان الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

إدانة عسكرية للواقعة
من جانبه، أدان الجيش الإسرائيلي الحادثة بشدة، مؤكدا أن تسلل المدنيين يعرض حياة الجنود والمستوطنين أنفسهم للخطر. وأفاد البيان العسكري بأن القوات احتجزت المجموعة وأعادتها إلى إسرائيل لتسليمهم إلى الشرطة للاستجواب. يرى مراقبون أن هذه الاقتحامات المتكررة تكشف عن حجم الضغط الذي تمارسه القوى المتطرفة لفرض واقع استيطاني جديد في غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:40

الجيش: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة

15:29

مواطنون يطالبون بوقف بيع الألعاب المزعجة خلال رمضان

15:05

المعونة : خروج 1,194 أسرة من قوائم الدعم في 2025 لتحسن أوضاعها

14:55

رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

14:50

عبيدات يروي كواليس لقاء صدام وتفاصيل محاولة اغتيال مضر بدران

14:36

يزيد الفايز أبو سطّام … رجلٌ صنع من عمله رسالة وطنية وإنسانية

14:11

بريطانيا ترفض طلبا أميركيا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

14:05

خبير يكشف رقمًا صادمًا: 46 شابًا عاطلًا عن العمل من كل 100 في الأردن

14:04

الدراسة الاكتوارية.

14:03

رُؤْيَةُ إربد عاصِمَةً اقْتِصادِيَّة… مِنَ الإِمْكاناتِ الكامِنَةِ إِلَى النَّمُوذَجِ التَّنْفِيذِي

13:59

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الشهيد الملك المؤسس

13:56

العدالة الاجتماعية في الأردن.. نهج وطني للتمكين وتكافؤ الفرص

وفيات
وفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026