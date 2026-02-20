مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة عضوة في الكنيست

وطنا اليوم:كشف جيش الاحتلال، يوم الجمعة، عن تسلل مجموعة من المستوطنين، تقودهم عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة “ليمور سون هار ميليخ”، إلى داخل قطاع غزة يوم الخميس.

وأعلنت النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” عبر حساباتها الرسمية أن “غزة ستبقى لنا إلى الأبد”، في خطوة تعكس مساعي اليمين لإعادة الاستيطان في القطاع.

مساع لإعادة بناء المستوطنات

وأوضح نشطاء حركة “نحالا” الاستيطانية أن عبورهم الحدود بمركباتهم يأتي ضمن الاستعدادات لإعادة بناء المستوطنات التي أخليت عام 2005.

ووصفت الحركة هذا التسلل بأنه “تمهيد لمسيرة حاشدة” يعتزمون تنظيمها داخل القطاع خلال عيد الفصح المقبل، رغم إعلان الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

إدانة عسكرية للواقعة

من جانبه، أدان الجيش الإسرائيلي الحادثة بشدة، مؤكدا أن تسلل المدنيين يعرض حياة الجنود والمستوطنين أنفسهم للخطر. وأفاد البيان العسكري بأن القوات احتجزت المجموعة وأعادتها إلى إسرائيل لتسليمهم إلى الشرطة للاستجواب. يرى مراقبون أن هذه الاقتحامات المتكررة تكشف عن حجم الضغط الذي تمارسه القوى المتطرفة لفرض واقع استيطاني جديد في غزة