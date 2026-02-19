ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,069

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,069 شهيدا، و171,728 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت الوزارة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 611، وإجمالي الإصابات إلى 1,630، فيما جرى انتشال 726 جثمانا