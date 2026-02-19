الجيش الألماني يسحب قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، يوم الخميس، أن الجيش الألماني (البوندسفير) قام بنقل عدد من عناصره مؤقتا إلى خارج مدينة أربيل في شمال العراق.

وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة “فرانس برس” أن هذا الإجراء شمل نقل عشرات الجنود من قاعدة أربيل – كخطوة احترازية ضرورية لتجنب المخاطر الناتجة عن التصعيد العسكري الوشيك في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الألمانية أن عملية النقل اقتصرت على العناصر الذين لا يعتبرون ضروريين للحفاظ على القدرة التشغيلية للمعسكر، بينما بقيت القوات الأساسية في مواقعها لضمان استمرار المهام الموكولة إليها.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تم تنسيقها بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين في التحالف، ردا على التهديدات المتزايدة والتعزيزات العسكرية الأمريكية الضخمة التي تهدف لمواجهة إيران.

تأتي هذه التطورات في وقت تشارك فيه ألمانيا بفاعلية ضمن مهمة “Counter Daesh” لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تتولى قواتها في أربيل مهام تدريب وتأهيل البيشمركة والقوات العراقية.

ويبلغ قوام القوات الألمانية في العراق ودول الجوار عدة مئات من الجنود، ويسمح التفويض البرلماني برفع هذا العدد إلى 500 فرد، مما يجعل سلامة هؤلاء العناصر أولوية قصوى لدى برلين في ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة.