بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فورًا

وطنا اليوم:دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الخميس، جميع البولنديين إلى مغادرة إيران فورا.

ولفت إلى أنه قد تنتهي فرصة إجلاء البولنديين من إيران في غضون ساعات قليلة.

وعقدت طهران وواشنطن الثلاثاء جولة محادثات ثانية بوساطة عُمانية في جنيف اتفقتا في ختامها على مواصلة المناقشات، مع الإشارة إلى أن المواقف ما زالت متباعدة.

وسعت طهران من خلال المحادثات إلى تفادي أي تحرّك عسكري أميركي، مع استمرار مطالبتها برفع العقوبات الأميركية التي تنهك اقتصادها.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

وأصرّت واشنطن من جهتها على ضرورة طرح برنامج إيران البالستي ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة على طاولة النقاش.

وفي 6 شباط أجرت الولايات المتحدة وطهران جولة محادثات غير مباشرة في عُمان كانت الأولى لهما منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران التي شاركت فيها الولايات المتحدة بضربات على منشآت نووية.