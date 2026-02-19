واشنطن تهدد بغداد .. فيتو أمريكي صريح ضد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

وطنا اليوم:كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن رسالة شفاهية “واضحة وصريحة” تلقتها من واشنطن، تلوح بإمكانية فرض عقوبات على أقطاب سياسية ومؤسسات عراقية في حال إصرار “الإطار التنسيقي” (الكتلة الأكبر) على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

معايير أمريكية للحكومة القادمة

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الرسالة الأمريكية حددت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون المستقبلي، لاسيما فيما يتعلق بآليات عمل الحكومة العراقية القادمة.

ويأتي هذا التوضيح بعد تصريحات للوزير فؤاد حسين أثارت لغطا حول طبيعة التهديدات الخارجية.

ضغوط البيت الأبيض والكونجرس

وتتقاطع هذه التسريبات مع موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف عودة المالكي للسلطة بـ”الخيار السيئ”، ملوحا بقطع المساعدات.

وبتواز مع ذلك، يبرز في الكونجرس مشروع قانون “تحرير العراق من إيران”، الذي يسعى لتصنيف فصائل عراقية كـ”منظمات إرهابية” وفرض عقوبات مباشرة على شخصيات بارزة، من بينها المالكي.

حراك لإيجاد “مرشح تسوية”

وعلى المستوى الداخلي، كشفت مصادر من داخل “الإطار التنسيقي” لـ”الشرق” عن حراك لجمع ثلثي أعضاء الإطار لسحب ترشيح المالكي، وتقود أطراف وازنة، منها عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد شياع السوداني، مساعي للدفع بمرشح “أقل جدلية”، حيث تتجه البوصلة نحو التجديد للسوداني أو طرح حيدر العبادي كـ”خيار تسوية” يحظى بقبول دولي.

العراق بين المطرقة والسندان

يعيش العراق حاليا مرحلة ترقب حرجة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتخابات نوفمبر 2025؛ حيث تبقى الحكومة معلقة بين مطرقة الضغوط الأميركية الصارمة وسندان النفوذ والتوازنات الداخلية، وسط مخاوف من تأثر العائدات النفطية وبيئة الاستثمار في حال اصطدام بغداد مع الإرادة الدولية