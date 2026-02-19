بنك القاهرة عمان
الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من تطهير عرقي

ساعتين ago
Children and adults walk through a devastated street in Tulkarem city, West Bank on January 09, 2025, following the withdrawal of the Israeli army from the Nur Shams and Tulkarem refugee camps. Military bulldozers tore through the roads, leaving infrastructure in ruins and homes severely damaged. (Photo by Wahaj Bani Moufleh / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

وطنا اليوم:قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من “تطهير عرقي”.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا وزاريا خُصص لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك قبل أن يتوجه قادة العالم إلى واشنطن لمناقشة مستقبل الأراضي الفلسطينية في أول اجتماع لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وترأست وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الجلسة، وقالت إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا وهناك انتهاكات للاتفاق من الجانبين.
وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي مايك والتز إن قوة حفظ السلام المكونة من آلاف الجنود ستحافظ على السلام وتسهم في إيجاد بيئة خالية من الإرهاب، على حد تعبيره.
كما أجمع ممثلو دول أخرى، من وزراء خارجية ومندوبين بمجلس الأمن، على إدانة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


