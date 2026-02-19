الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من تطهير عرقي

وطنا اليوم:قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من “تطهير عرقي”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا وزاريا خُصص لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك قبل أن يتوجه قادة العالم إلى واشنطن لمناقشة مستقبل الأراضي الفلسطينية في أول اجتماع لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترأست وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الجلسة، وقالت إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا وهناك انتهاكات للاتفاق من الجانبين.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي مايك والتز إن قوة حفظ السلام المكونة من آلاف الجنود ستحافظ على السلام وتسهم في إيجاد بيئة خالية من الإرهاب، على حد تعبيره.

كما أجمع ممثلو دول أخرى، من وزراء خارجية ومندوبين بمجلس الأمن، على إدانة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.