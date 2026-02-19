بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

101.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3 ساعات ago
101.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 101.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.60 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 116.50 و 90.50 و 70.70 دينار على التوالي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

وفيات الخميس 19-2-2026

12:45

بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فورًا

12:22

16 قتيلا على الأقل في انفجار مبنى في كراتشي الباكستانية

12:17

التشريع والرأي ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

12:08

فيديو صادم .. الجواهري ونوري السعيد يقدمان الشاي للسوداني والحلبوسي

12:01

Orange Summer Challenge 2025: Orange MEA Awards 3 Impact-Driven Startups

11:58

تاكر كارلسون: احتجزنا في تل أبيب وتعرضنا لتجسس عسكري بعد مقابلة سفير ترمب

11:56

الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية

11:43

واشنطن تهدد بغداد .. فيتو أمريكي صريح ضد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

11:38

الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من تطهير عرقي

10:59

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته

10:53

إطلاق حملة رمضان 2026 تحت شعار زكاتك للأردن وغزة

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026