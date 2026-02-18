تحدي أورنج الصيفي 2025: أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تُتوّج 3 شركات ريادية

وطنا اليوم:أقامت أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من تحدي أورنج الصيفي العالمي في شهر شباط الحالي، حيث تُوّجت ثلاث شركات ناشئة مبتكرة طوّرها روّاد أعمال شباب من إفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي التحدي كأحد البرامج الرائدة لمركز أورنج الرقمي، إذ يُمثّل مسابقة عالمية تُنظَّم سنوياً لدعم مواهب الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى حلول تكنولوجية ذات أثر اجتماعي وبيئي مستدام.

ويترجم البرنامج التزام أورنج الأردن الراسخ بتمكين الشابات والشباب وتعزيز مهاراتهم الرقمية، وزيادة فرص توظيفهم، وتزويدهم بالخبرة المطلوبة لسوق العمل من خلال برامج مركز أورنج الرقمي (ODC) من بينها ملتقى الابتكار، ومختبر التصنيع الرقمي، ومدرسة البرمجة، وBIG by Orange، الذين ساهموا في تزويد الإرشاد المتخصص والعمل الجماعي ضمن بيئة داعمة، ترسيخاً لنهج الشركة في دعم الابتكار والدمج بين المشاريع الريادية والاقتصاد الأردني.

وفي نسخته لعام 2025، دعم البرنامج 369 شابة وشاباً مبتكرين من 14 دولة لمدة ثلاثة أشهر بتوجيه وإشراف من فرق عمل أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا ومركز أورنج الرقمي، ليشمل التدريب، والإرشاد، والوصول إلى الخبرة التكنولوجية المطلوبة. وتم تطوير 56 مشروعاً ناشئاً تحت عنوان شركات ناشئة للتأثير الإيجابي (Startup4Good)، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل البيئة والصحة والتعليم والزراعة، وبالشراكة مع خدمات أمازون السحابية (AWS)، وMeta، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجمعية هاشغراف، ودار بلوكتشين.

ويعكس هذا جهود مجموعة أورنج في رفع مكانة مركز أورنج الرقمي كمنصة ابتكارية شاملة، وأفاد نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدرا بن شيخ، أنه لأكثر من 16 عاماً، كان تحدي أورنج الصيفي حافزاً حقيقياً للمواهب والابتكار. وكان أكثر من مجرد مسابقة، حيث يمكن البرنامج رواد الأعمال الشباب من تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المجتمعية والبيئية بطريقة ملموسة. وتلتزم الشركة من خلال مركز أورنج الرقمي بدعم الشباب وتعزيز الابتكار ذي الأثر الكبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحصد مشروع SafeGuard من الأردن على المركز الأول مع منحة قدرها 22,000 يورو لتمكين أثرها الإيجابي والاستمرار في تقديم حلول مبتكرة للمجتمع والبيئة. وهذا نظراً لما يقدمه المشروع من أجهزة السلامة الذكية لمواقع العمل التي تتيح مراقبة مباشرة وإعداد تقارير شاملة عن الفريق، مما يعزز السلامة المهنية ويقلل المخاطر بشكل فعّال، ويجعل بيئات العمل أكثر أماناً وكفاءة.

