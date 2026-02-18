تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة (120 م²) تتسع إلى 15 سريرًا وقاعة انتظار لتعزيز جاهزية طوارئ مستشفى الزرقاء في عيد ميلاد الملك

وطنا اليوم:بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وفي تجسيد عملي لمعنى الانتماء القائم على العمل والإنجاز، افتُتحت اليوم الوحدة الطبية المتكاملة التي تبرعت بإنشائها دار الحسام للعمل الشبابي لصالح مستشفى الزرقاء الحكومي، وذلك تحت رعاية عطوفة محافظ الزرقاء وبحضور رسمي ومجتمعي واسع.

وتتمثل المبادرة بإنشاء وحدة طبية متكاملة بمساحة 120 مترًا مربعًا، تضم 15 سريرًا مجهزًا وقاعة انتظار، بهدف دعم قسم الطوارئ وتعزيز قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.

وجرى تنفيذ المشروع ضمن مبادرة “تعاونوا” بالشراكة مع الشركة الأردنية الذهبية لصناعة الكابلات الكهربائية، حيث تم إنشاء وتجهيز الوحدة بالكامل لتكون إضافة نوعية للبنية الصحية في محافظة الزرقاء.

وأكد عطوفة محافظ الزرقاء خلال حفل الافتتاح أهمية هذا النوع من المبادرات التي تعكس الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المؤسسات الوطنية وخدمة المواطنين.

من جهته، أشاد مدير شرطة الزرقاء بالمبادرة واصفًا إياها بأنها تفكير خارج الصندوق يعكس وعيًا مجتمعيًا متقدمًا ومسؤولية وطنية حقيقية.

كما ثمّن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة هذا التبرع النوعي، مؤكدًا أن الوحدة الطبية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية قسم الطوارئ وتحسين بيئة العمل والخدمة الصحية.

وحضر الافتتاح سعادة النائب الدكتور وليد المصري وسعادة النائب المحامي محمد الغويري وعدد من النواب ووجهاء وأبناء محافظة الزرقاء.

بدوره أكد المحامي حسام حسين الخصاونة مدير دار الحسام للعمل الشبابي أن هذا المشروع يأتي تعبيرًا عن الولاء والانتماء، وترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بأن الانتماء يُقاس بالعمل والإنجاز، مشددًا على استمرار الدار في إطلاق مبادرات نوعية تخدم الزرقاء وأهلها