العيسوي يرعى احتفال قبيلة العيسى بالبادية الشمالية بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

المتحدثون: البيعة للهاشميين عهد راسخ في أعناق أبناء البادية يتوارثونه جيلا بعد جيل

وطنا اليوم – برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أقامت قبيلة العيسى، اليوم الثلاثاء، احتفالاً وطنياً في منشية القبلان بالبادية الشمالية الشرقية، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى الوفاء والبيعة، بحضور محافظ المفرف فراس ابو الغنم و مدير شرطة البادية الشمالية العميد فواز الخوالدة ووجهاء وفعاليات رسمية وشعبية، وجمع من أبناء المنطقة.

وفي بداية الحفل، رفع الحضور أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن أبناء البادية الشمالية سيبقون أوفياء لقيادتهم الهاشمية، ماضين بثقة وثبات في مسيرة البناء والتحديث، وأن الأردن سيظل، بقيادته الحكيمة، واحة أمن واستقرار.

وألقى الباحث السابق في رئاسة الوزراء فايز الماضي، رحّب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكداً أن البيعة للهاشميين عهدٌ راسخ في أعناق أبناء البادية، يتوارثونه جيلاً بعد جيل.

واستعرض في كلمته محطات بارزة في مسيرة جلالة الملك، مشيراً إلى نهج الاعتدال الذي اتبعه الأردن، وثبات مواقفه القومية، ودوره المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ضمن الوصاية الهاشمية.

كما أكد أن الأردن بقيادته واجه التحديات الإقليمية والدولية بصلابة وحكمة، محافظاً على أمنه واستقراره.

وقال الماضي إن أبناء البادية الشمالية يؤكدون أن بيعتهم للهاشميين، بيعة راسخة متوارثة “كابرًا عن كابر”، مشددا على أن ولاءهم للملك والوطن ثابت لا يتبدل، وأنهم سيبقون السند المنيع للأردن وقيادته في مختلف الظروف.

بدوره، تحدث رئيس بلدية أم الجمال السابق حسن فهد الرحيبة عن تطور العمل البلدي في عهد جلالة الملك، مبيناً أن البلديات شهدت نقلة نوعية شملت تحديث التشريعات، وتعزيز اللامركزية، وتحسين الخدمات، وإدخال التكنولوجيا في الإدارة المحلية.

وأكد أن هذه الإصلاحات أسهمت في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية، رغم ما تواجهه بعض البلديات من تحديات مالية وضغوط خدمية، مشيراً إلى أن مسيرة التطوير جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة لبناء إدارة محلية حديثة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما ألقى مدير التربية والتعليم في البادية الشمالية الشرقية، الدكتور عبدالله الشرفات، كلمة أكد فيها أن ما يشهده قطاع التعليم من تطور في البنية التحتية والتحول الرقمي وتحديث المناهج هو ثمرة رؤية ملكية تؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس النهضة.

وأوضح أن الاستثمار في التعليم النوعي، ورفع كفاءة المعلمين، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، يمثل ركيزة في إعداد جيل واعٍ قادر على الإبداع والمبادرة، يسهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية.

من جهته، ثمن المستثمر في القطاع الزراعي فضل الدبيس عاليا الاهتمام الملكي بقطاع الزراعة، الذي يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، وأنه يشكل في منطقة البادية الشمالية، أسلوب حياة ومصدر رزق اساسي لألاف الاسر ويعتبر عامل استقرار اجتماعي، إذ يحافظ على ارتباط المواطنين بأرضهم.

واعتبر ان الدعم والاهتمام الملكي يشكلان خطوة مهمة نحو تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتشغيل، مؤكدا أن أبناء البادية سيبقون أوفياء لوطنهم وقيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وتخلل الحفل قصيدة وطنية للشاعر مهند العظامات، عبّر فيها عن معاني الوفاء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، إلى جانب عروض فنية وطنية قدمتها فرقة مديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الشرقية، جسدت قيم الولاء والانتماء وروح الفخر بالوطن.

وفي ختام الحفل رفع المحتفلون من شيوخ ووجهاء ابناء البادية الشمالية برقية تأييد وولاء وتهنئة لجلالة الملك ، حيث سلموها لرئيس الديوان الملكي الهاشمي.