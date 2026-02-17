بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

ساعة واحدة ago
المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وجّهت مخاطبات رسمية إلى عدد من الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك للاستفادة من المهلة الإضافية ومدتها أسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تبلّغها الكتب الرسمية.
وبيّنت “المستقلة للانتخاب” أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث عمّم سجل الأحزاب منذ شهر حزيران الماضي على جميع الأحزاب المسجّلة لديه بضرورة مواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية.
وأوضح سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأحزاب السياسية التي تم مخاطبتها هي: حزب العمل، حزب النهضة والعمال، الحزب الوطني الدستوري، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب العمال، وحزب البناء والعمل.
وأكدت الهيئة حرصها على تمكين الأحزاب من استكمال متطلبات الامتثال ضمن المدد المحددة، مشددة في الوقت ذاته على أنها ستطبق المدد والأحكام المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الأحزاب السياسية بحق أي حزب لا يلتزم بتزويد سجل الأحزاب بالوثائق والتعديلات المطلوبة بعد انقضاء المهلة الإضافية الممنوحة.
وأضافت “المستقلة للانتخاب” أن الالتزام بأحكام القانون ومبادئ الحاكمية يشكّلان ركيزة أساسية في تطوير العمل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:34

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:06

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:12

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

15:02

وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله