وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في الكويت

الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الكويتي

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص الكويتي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد صناعي أردني الى الكويت، نظمتها غرفة صناعة عمان، حيث ضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وممثلين لـ (25) شركة صناعية أردنية من مختلف القطاعات.

وأشاد الجغبير بتعاون كافة الجهات في المملكة، في تسهيل اجراءات زيارة هذا الوفد، وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء / وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفارة الكويتية في المملكة، والسفير الأر دني في الكويت وكادر السفارة. الذين كان لهم دور كبير في ترتيب لقاءات العمل الثنائية للوفد الصناعي الأردني مع نظرائهم من رجال الاعمال الكويتيين.

واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة، عقد لقاء في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تم خلاله بحث تعزيز آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فرغم أن التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (176) مليون دينار خلال العام 2024، الا ان هذا الرقم قابل للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واوضح الجغبير ان الزيارة شملت لقاءات مباشرة مع مسؤولين والإدارات التنفيذية في أبرز الأسواق والمراكز التجارية بالكويت، حيث تم خلال هذه اللقاءات التعريف بالمنتجات الأردنية، وتبادل العينات والكتالوجات لفتح قنوات تواصل مباشرة. وشملت هذه اللقاءات، اسواق لولو هايبر ماركت، سيتي سنتر الكويت، جراند هايبر الكويت، مركز سلطان واسواق الفطيم، وقد أشار مسؤولو هذه الأسواق إلى أن المنتجات الأردنية تشهد رواجا في السوق الكويتي، بدليل وجود منتجات أردنية بالفعل في هذه الاسواق، مع التأكيد على وجود فرص كبيرة لإضافة المزيد من المنتجات الأردنية مستقبلًا.

كما زار الوفد اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية، حيث تم التعرف على آليات العمل داخل الجمعيات التعاونية التي تشكل أكثر من 50% من سوق التجزئة في الكويت، وبحث الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإدخال المنتج الأردني الى أسواقها في مختلف مناطق الكويت.

وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان وقطر والجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.

من جهته أكد صناعيون شاركوا في الوفد، اهمية هذه الزيارة، والنتائج الإيجابية التي حققتها، حيث اشار ثائر العاني من شركة ماتريكس، ان المشاركة كانت فاعلة من خلال الالتقاء المباشر بأصحاب القرار ضمن الفئات المستهدفة، مما سهّل احتمالية نجاح الشراكات التجارية المستقبلية بما يتوافق مع أهدافنا العملية المختلفة.

واوضح رامي الصاحب من شركة الهدف ان الترتيب الجيد من قبل ادارة الغرفة، ساهم في انجاح هذه اللقاءات، والتي جمعت الصناعيين الأردنيين بأصحاب القرار في المراكز التجارية الرئيسية بالكويت، وهو أمر كان من الصعوبة بمكان، لأي صناعي ان يتمكن من ترتيب هذه اللقاءات وفي وقت قصير، لولا جهود الغرفة والسفارة الأردنية بالكويت.

مدير شركة فجر الشام الدكتور حسن الابراهيم، اوضح أن هذه الزيارة أكدت حرص الأردن والكويت على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وفتحت قنوات تواصل عملية ومباشرة من شأنها زيادة حضور المنتج الأردني في السوق الكويتي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيدا بجهود الغرفة في في الترتيب الناجح لهذه اللقاءات.