الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

وطنا اليوم:في خطوة جديدة تعكس حضورها المتجدد في المشهد الفني، كشفت الخوار للإنتاج الفني عن أحدث إنتاجاتها الغنائية (أبو الليالي)، بالتعاون مع الفنانة روان عليان والملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور، في عمل رمضاني يحتفي بروح الشهر الكريم بوصفه زمن الاجتماع والمحبة واستعادة دفء العلاقات العائلية.

تنطلق الأغنية من خطاب وجداني مباشر إلى رمضان باعتباره (أبو الليالي الحلوة)، هذا الضيف الذي يعيد أجواء الإخوة، ويجمع الأحبة حول مائدة واحدة، ويوقظ في القلوب ذكريات الزمن الجميل.

والنص الشعري يجسد بساطة صادقة تعبّر عن مشاهد يومية يعيشها الجميع خلال الشهر الفضيل، حيث تتجدد الروابط، وتُمسح الخلافات، وتعلو قيمة القرب.

أنت اللي تملّي بتجمعنا

ولجو زمان بترجعنا

وتملّي بتمسح أوجعنا..

وجاء العمل برؤية إنتاجية متكاملة حرصت على تقديم أغنية رمضانية بروح عصرية، تحافظ على أصالة الإحساس، وتواكب في الوقت ذاته الذوق الموسيقي الحالي. اللحن يحمل طابعًا دافئًا قريبًا من الأذن، فيما يضيف التوزيع لمسة احتفالية خفيفة تعكس أجواء المجالس واللقاءات العائلية.

ويقف خلف (أبو الليالي) فريق عمل متكامل جمع بين الكلمة واللحن والصوت والرؤية البصرية؛ الكلمات للشاعر المصري محمد رضوان الذي قدّم نصاً وجدانياً يعكس روح المناسبة، والألحان والتوزيع الموسيقي للملحن حاتم منصور الذي صاغ هوية موسيقية دافئة متناغمة مع مضمون الأغنية، فيما جاء الأداء الغنائي بصوت الفنانة روان عليان التي أضفت إحساساً صادقاً عزّز من حضور الكلمات. تولّى إدارة الإنتاج علاء فياض، وجاء الإشراف العام من الشاعر علي الخوار لضمان تكامل الرؤية الفنية، بينما نفّذ الفيديو جرافيك المصمم ساري منير بصورة بصرية متناغمة مع أجواء الشهر الكريم.

بهذا الإصدار، تؤكد الخوار للإنتاج الفني التزامها بتقديم أعمال تحمل بُعداً إنسانياً واجتماعياً، وتُعيد للأغنية الرمضانية مكانتها كجسر يجمع الناس على قيم الخير والرحمة والمودة.

(أبو الليالي) ليست مجرد أغنية موسمية، بل دعوة مفتوحة للعودة إلى الجوهر… إلى العائلة، إلى الذكريات، وإلى ليالٍ تزداد جمالاً حين نجتمع فيها معاً.

« أبو الليالي » تم اطلاقها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني وعلى كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق:

https://youtu.be/4hd4R390cdM?si=SpbQL7yCbyZ47Jjz