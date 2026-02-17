زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

وطنا اليوم:بعد الجدل الذي أثارته الفنانة زينة بإعلانها نسبها لآل البيت، تدخلت نقابة “السادة الأشراف” لتؤكد صحة ما أعلنته وتحسم بذلك الجدل حول أحقية زينة ونجليها التوأم في هذا النسب.

وواجهت زينة اعتراضات من مجلس أمناء مؤسسة “قبائل السادة الأشراف” في مصر والعالم، الذي شكك في أحقيتها هي وطفليها في هذا الانتساب، وذلك عقب نشرها صور بطاقات نسب صادرة عن النقابة.

وكانت زينة قد شاركت عبر حسابها على “إنستغرام” صورا ظهر حصولها على شهادة نسب رسمية من نقابة “السادة الأشراف”، مؤكدة أن نسبها ونسب طفليها يعود إلى ذرية الإمام الحسين.

كما كشفت للمرة الأولى عن ملامح طفليها منذ ولادتهما من خلال نشر صور بطاقتيهما اللتين تضمنتا اسميهما بصيغة: الشريف عز الدين أحمد عز الدين علي عزت، والشريف زين الدين أحمد عز الدين علي عزت.

وعقب نشر الصور، أصدر مجلس أمناء مؤسسة “قبائل السادة الأشراف” بيانا رسميا انتقد فيه ما وصفه بـ”العشوائية” في منح شهادات وبطاقات النسب الشريف، معتبرا أن الأمر تجاوز حدود المنطق، وأوضح البيان أن المؤسسة كانت تتجنب الرد علنا، لكن استمرار منح شهادات نسب لمن اعتبرهم “غير مستحقين” دفعها إلى إعلان موقفها للرأي العام.

وطالبت بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب لمراجعة آليات إصدار شهادات النسب ووضع ضوابط واضحة لهذا الملف.

وفي المقابل، ردّت نقابة “السادة الأشراف” ببيان أكدت فيه صحة انتساب زينة إلى آل البيت، موضحة أن إجراءات إثبات النسب تمت وفق القواعد المعتمدة وبعد تدقيق شامل في المستندات، وأشارت النقابة إلى أن إثبات النسب من جهة الأم، المعروف بـ”نسب البطون”، مُجاز شرعا بموجب فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية برقم 6442 بتاريخ 10 فبراير 2010.

كما أوضحت أن المذكورة استندت في إثبات نسبها إلى والدتها وجدتها، وأن النسب كان مثبتا سابقا عن والدها السيد سيد علي زاهر بتاريخ 22 يناير1997 بناء على وثائق وصفتها بالصحيحة والثابتة.