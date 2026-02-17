تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان

وطنا اليوم:وقّعت غرفة تجارة الأردن اتفاقيتي تعاون مع كلٍّ من غرفة التجارة والصناعة في جمهورية أوزبكستان، ونظيرتها في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 شباط 2026، في خطوة تعكس توجه الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها الدولية وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الأردني.

ففي إطار التعاون مع الجانب الأوزبكي، وقّعت الغرفة اتفاقية تعاون نصّت على تشكيل مجلس الأعمال الأردني–الأوزبكي المشترك، والذي سيبدأ العمل على تشكيل هيئته وهياكله التنظيمية خلال الفترة المقبلة، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفير منصة دائمة للتواصل المباشر بين الشركات.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل محمد الحاج توفيق، وعن الجانب الأوزبكي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان دافرون كارانوف، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، ينصّ الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تُعدّ أعلى هيئة إدارية في المجلس، تتولى رسم التوجهات الاستراتيجية واعتماد خطة العمل السنوية والإشراف على تنفيذها، إلى جانب إنشاء أمانة عامة مشتركة لإدارة الأعمال اليومية وتنظيم الاجتماعات والبعثات التجارية ومتابعة تنفيذ التوصيات. كما يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً بالتناوب بين عمّان وطشقند، مع إنشاء مجموعات عمل متخصصة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنشاءات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التمويل والمصارف والسياحة والثقافة.

وفي السياق ذاته، وقّعت غرفة تجارة الأردن اتفاقية تعاون مع نظيرتها في جمهورية أذربيجان، وقّعها عن الجانب الأردني العين خليل محمد الحاج توفيق، وعن الجانب الأذربيجاني رئيس الاتحاد الوطني لرواد الأعمال (أصحاب العمل) في جمهورية أذربيجان ماماد موساييف ، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتهدف الاتفاقية الأردنية–الأذربيجانية إلى توفير إطار مؤسسي منتظم يجمع رجال الأعمال ضمن منتدى دائم للحوار والتشاور، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والتصنيع، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، وتحديد المعوقات التي قد تواجه توسّع التعاون والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تشمل تنظيم اجتماعات دورية بالتناوب بين عمّان وباكو، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل محمد الحاج توفيق أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة عملية لسياسة الغرفة في توسيع حضورها الدولي والانفتاح المدروس على أسواق واعدة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، مشيراً إلى أن أوزبكستان تمثل سوقاً نامية ذات إمكانات صناعية وزراعية متنامية، فيما يشكل التعاون مع أذربيجان بوابة مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في المنطقة.

وأضاف أن الغرفة ماضية في تحويل هذه الاتفاقيات إلى برامج تنفيذية واضحة واجتماعات قطاعية متخصصة، بما يعزز حجم التبادل التجاري ويرفع مستوى الاستثمارات المشتركة، ويسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار.

وحضر توقيع الاتفاقية أعضاء مجلس الإدارة بهجت حمدان، خالد كريشان، ممدوح القرالة، وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم رواجبة وممثل قطاع المواد الغذائية المهندس جمال عمرو.