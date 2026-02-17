بنك القاهرة عمان
برسالة للخاطفين.. ترامب يتدخل في قضية نانسي غوثري

4 ساعات ago
وطنا اليوم:طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع نيويورك بوست بإطلاق سراح نانسي غوثري سالمة، محذرًا من أن الخاطفين سيواجهون عقوبة الإعدام إذا وُجدت ميتة.
نانسي غوثري، والدة سافانا غوثري، مقدمة برنامج “توداي” على قناة إن بي سي الأميركية، اختُطفت وهي تبلغ من العمر 84 عامًا في الأول من هذا الشهر في ولاية أريزونا، وحتى الآن لم يتم تحديد مكانها أو هوية الخاطفين.
تحظى القضية باهتمام رسمي وإعلامي كبير، نظرًا لكون نانسي والدة شخصية إعلامية بارزة، ما جعل الحادثة قضية رأي عام وتغطية إعلامية واسعة.
وقال ترامب إن الخاطفين سيواجهون عواقب “وخيمة للغاية” عند القبض عليهم، وأكد أن وزارة العدل ستطالب بالعقوبة القصوى.
جاءت المقابلة بعد منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أمله في “التوصل إلى نتيجة إيجابية”.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الإدارة تعمل على “محاسبة الخاطفين وفق أقصى العقوبات القانونية”.


