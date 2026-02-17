تجارة الأردن تشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026

وطنا اليوم: شاركت غرفة تجارة الأردن في فعاليات اقتصادية بارزة عُقدت في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تضمنت اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية، واجتماعات اللجنة التنفيذية والمالية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إضافة إلى أعمال النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال 2026.

وترأس الوفد الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل محمد الحاج توفيق، وضم كل من بهجت حمدان، خالد كريشان، ممدوح القرالة، المهندس هيثم رواجبة والمهندس جمال عمرو.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، شارك الوفد في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، برئاسة رئيس الغرفة الإسلامية الشيخ عبد الله صالح كامل، وبمشاركة ممثلي غرف التجارة من 16 دولة.

وناقش الأعضاء عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، واعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة، وإقرار تقريري الاجتماعين السبعين والحادي والسبعين للجنة المالية، بما في ذلك موازنة عام 2026 وإنجازات اللجنة المالية للأعوام 2022–2025، إضافة إلى مناقشة خطة الفعاليات والبرامج للعام المقبل.

وشهدت أعمال الجمعية اعادة انتخاب غرفة تجارة الاردن عضواً في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للدورة الجديدة، في خطوة تعكس الثقة بالدور الأردني ومكانته الفاعلة في دعم العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.

كما شارك أعضاء الوفد في أعمال الاجتماع الحادي والسبعين للجنة المالية للغرفة الإسلامية، في إطار عضوية غرفة تجارة الأردن في اللجنة، حيث جرى بحث القضايا المالية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة المالية وترسيخ الاستدامة المؤسسية لأعمال الغرفة.

وعلى صعيد متصل، شارك الوفد في أعمال النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال تحت شعار «الحلال صناعة احترافية»، والذي انعقد خلال الفترة 14–16 شباط 2026، وشكّل منصة دولية لرسم ملامح مستقبل قطاع الحلال وترسيخ معاييره وتعزيز الثقة بمنظومته على المستويين المحلي والدولي، بمشاركة قيادات حكومية وهيئات اعتماد ورواد أعمال وشركات محلية ودولية.

وقال الحاج توفيق إن اجتماعات الجمعية العمومية تمثل الإطار الأعلى لصنع القرار ورسم التوجهات الاستراتيجية للعمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، مؤكداً أنها محطة مفصلية لتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان استدامة المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وأضاف أن أهمية هذه الاجتماعات لا تقتصر على القرارات الصادرة عنها، بل تمتد إلى بناء علاقات مؤسسية فاعلة ومستدامة بين مكونات القطاع الخاص في الدول الإسلامية، وتوحيد الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيراً إلى أن غرفة تجارة الأردن تنظر إلى هذه المنصة باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء جسور الثقة والتعاون.

وأكد أن اجتماعات اللجنة المالية تكمل هذا الدور من خلال تكريس الانضباط المالي وتطوير آليات العمل الإداري والرقابي، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مشدداً على أن الحوكمة المالية الرشيدة أساس لبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستمرار والتأثير.

وأوضح أن المرحلة الراهنة، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تتطلب عملاً مؤسسياً أكثر تكاملاً ومرونة، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة تدعم النمو وتحفز الاستثمار وتوفر فرص العمل، بما يعزز تنافسية اقتصادات الدول الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد رئيس وأعضاء الوفد الأردني لقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي الغرف الإسلامية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وجذب الاستثمارات إلى الأردن.