وطنا اليوم:يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تغطي سماء المملكة الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول امطار خفيفة في أماكن متفرقة من المملكة ولفترة محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب التقرير يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق، لا سيما في مناطق البادية.

اما الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15- 6، وفي المرتفعات الشمالية 12- 7 ، وفي مرتفعات الشراة 14- 6 ، وفي مناطق البادية 22 – 5، وفي مناطق السهول 18- 9 ، وفي الأغوار الشمالية 23 – 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 24- 16 ، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.