دول تعلن الخميس أول أيام رمضان المبارك

وطنا اليوم:وسط أجواء من الإيمان والترقب، يستعد العالم الإسلامي لتحري غرة هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ (2026م)، حيث تستطلع اللجان الشرعية والمراصد الفلكية الهلال لتحديد أول أيام الشهر الفضيل.

فقد أصدرت الأمانة العامة لـ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بيانا رسميا حددت فيه غرة شهر رمضان المبارك وموعد عيد الفطر للعام الهجري 1447 (2026 ميلاديا)، استنادا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.

وأعلن المجلس أن يوم الخميس الموافق 19 شباط / فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة استطلاع الأهلة في سلطنة عمان أن يوم الأربعاء (18 فبراير) هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ

وأعلن مركز الفلك الدولي، أن دولتي تركيا وسنغافورة قد حددتا بشكل رسمي يوم الخميس 19\2، غرة لشهر رمضان المبارك، وذلك استنادا إلى حسابات فلكية دقيقة استبقت عملية التحري التقليدية.