وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16 فبراير 2026
وطنا اليوم:أعلنت الشرطة في اليونان العثور على منتجة المسلسل الإسرائيلي المثير للجدل “طهران”، دانا إيدن، متوفاة داخل غرفة فندق في أثينا، مؤكدة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
وذكرت السلطات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن جثة إيدن (52 عاما) عُثر عليها الأحد بعد فشل أحد أقاربها في التواصل معها.
وأوضحت الشرطة أن التعامل الأولي مع القضية يجري على أساس الاشتباه في انتحار، استنادا إلى الأدلة والشهادات المتوافرة.
وأشار محققون إلى العثور على أقراص أدوية في موقع الحادث، فيما رصد الطبيب الشرعي كدمات على رقبة الراحلة.
من جهتها، قالت شركة دونا وشولا برودكشنز إن الأسرة والزملاء يعيشون “حالة حزن عميق”، نافية صحة الشائعات المتداولة عن وجود شبهة جنائية أو دوافع سياسية وراء الوفاة.
وأفادت هيئة البث العامة في إسرائيل، راديو كان، بأن إيدن كانت موجودة في اليونان لتصوير الموسم الرابع من المسلسل وقت وفاتها.

مسلسل طهران
ويعتبر مسلسل “طهران” واحدا من أقوى الأعمال الدرامية في إسرائيل، منذ انطلاق عرضه في 2020، وحتى اليوم، حيث يستعد لإطلاق الموسم الرابع.
وتعرض منصة “أبل تي في” المسلسل المثير للجدل، والذي يحكي قصة عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، “الموساد”، تذهب إلى طهران للمساعدة في تدمير برنامج إيران النووي.


