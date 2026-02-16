بنك القاهرة عمان
الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

30 دقيقة ago
وطنا اليوم:اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز المستجدات في المنطقة.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، إذ أكد جلالته أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.
وتناولت النقاشات دور المملكة المتحدة في جهود استعادة الاستقرار بالإقليم، فضلا عن التطورات في القدس، وغزة، وسوريا، وإيران.


