بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

وطنا اليوم:أطلقت الفنانة دعاء وعل عملها الغنائي الجديد بعنوان “رمضان”، والذي يأتي كرسالة حب وسلام تستقبل بها الشهر المبارك، جامعةً فيه بين روحانية العبادة ودفء العلاقات الاجتماعية التي يمتاز بها هذا الشهر في وجدان الشعوب العربية.

في هذا العمل، لم تكتفِ دعاء وعل بالأداء الغنائي، بل صاغت كلمات الأغنية بنفسها، حيث استحضرت فيها ملامح الشهر الفضيل بأسلوب بسيط وقريب من القلب، ملقيةً الضوء على أهمية القرآن والإيمان، حيث تقول في مطلعها:

“ده هل وجانا بالغفران.. ويروي قلوبنا بالقرآن”

“ويومنا بين صلاة وصيام.. يعطر روحنا بالايمان”

كما ركزت الكلمات على “اللمة” العربية الأصيلة، واجتماع الأهل والأصحاب على مائدتي الإفطار والسحور، وصوت تكبيرات صلاة التراويح التي تبعث الراحة في النفوس.

جاء العمل بتوليفة فنية متناغمة، حيث أن هذه الأغنية ألحان ورؤية فنية يزن العيساوي ، الذي حوّل النص إلى لوحة موسيقية تفيض بالبهجة. وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية زكريا العوامرة، ليخرج العمل بجودة صوتية عالية تليق بمكانة الفنانة.

وعلى الصعيد البصري، فإن هذا العمل مونتاج وإخراج لينا النبر التي قامت بوضع لمساتها الفنية لتعكس أجواء الفرح والسكينة التي تضمنتها كلمات الأغنية.

وفي إطار الخطة التسويقية للعمل، تولى ألكسندر عازار (مدير عام شركة Arabisca) مهمة التوزيع الرقمي عبر مختلف المنصات العالمية والمحلية، لضمان وصول الأغنية إلى أوسع قاعدة جماهيرية. فيما أشرف رضوان الجبلي على إدارة السوشيال ميديا، مواكباً إطلاق العمل بحملة تفاعلية واسعة.

وعبّرت الفنانة دعاء وعل عن سعادتها بهذا العمل، مؤكدة أن رمضان ليس مجرد شهر للصيام، بل هو فرصة لترتاح القلوب وتعود العلاقات بين البشر، وهو ما لخصته في ختام أغنيتها: “في الخير لقلوب ترتاح.. رمضان ده فرحة وعيد”.