بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

ساعتين ago
بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

وطنا اليوم:أطلقت الفنانة دعاء وعل عملها الغنائي الجديد بعنوان “رمضان”، والذي يأتي كرسالة حب وسلام تستقبل بها الشهر المبارك، جامعةً فيه بين روحانية العبادة ودفء العلاقات الاجتماعية التي يمتاز بها هذا الشهر في وجدان الشعوب العربية.

في هذا العمل، لم تكتفِ دعاء وعل بالأداء الغنائي، بل صاغت كلمات الأغنية بنفسها، حيث استحضرت فيها ملامح الشهر الفضيل بأسلوب بسيط وقريب من القلب، ملقيةً الضوء على أهمية القرآن والإيمان، حيث تقول في مطلعها:
“ده هل وجانا بالغفران.. ويروي قلوبنا بالقرآن”
“ويومنا بين صلاة وصيام.. يعطر روحنا بالايمان”
كما ركزت الكلمات على “اللمة” العربية الأصيلة، واجتماع الأهل والأصحاب على مائدتي الإفطار والسحور، وصوت تكبيرات صلاة التراويح التي تبعث الراحة في النفوس.

جاء العمل بتوليفة فنية متناغمة، حيث أن هذه الأغنية ألحان ورؤية فنية يزن العيساوي ، الذي حوّل النص إلى لوحة موسيقية تفيض بالبهجة. وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية زكريا العوامرة، ليخرج العمل بجودة صوتية عالية تليق بمكانة الفنانة.

وعلى الصعيد البصري، فإن هذا العمل مونتاج وإخراج لينا النبر التي قامت بوضع لمساتها الفنية لتعكس أجواء الفرح والسكينة التي تضمنتها كلمات الأغنية.

وفي إطار الخطة التسويقية للعمل، تولى ألكسندر عازار (مدير عام شركة Arabisca) مهمة التوزيع الرقمي عبر مختلف المنصات العالمية والمحلية، لضمان وصول الأغنية إلى أوسع قاعدة جماهيرية. فيما أشرف رضوان الجبلي على إدارة السوشيال ميديا، مواكباً إطلاق العمل بحملة تفاعلية واسعة.

وعبّرت الفنانة دعاء وعل عن سعادتها بهذا العمل، مؤكدة أن رمضان ليس مجرد شهر للصيام، بل هو فرصة لترتاح القلوب وتعود العلاقات بين البشر، وهو ما لخصته في ختام أغنيتها: “في الخير لقلوب ترتاح.. رمضان ده فرحة وعيد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38

حسناء هولندية تشعل أجواء الأولمبياد الشتوي

16:32

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16:16

العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

16:09

الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

16:06

الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

15:35

رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

15:32

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

15:19

صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

14:47

وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

14:37

مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

14:34

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

14:32

هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026