هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وطنا اليومك:أعلنت جمعية الفنادق الأردنية عن إجراء تعديل على مجلس إدارتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ودعم مسيرة القطاع الفندقي في المملكة.

وجاء التعديل ليعكس توجه الجمعية نحو ضخ دماء قيادية تمتلك خبرات تراكمية ورؤية عملية قادرة على مواكبة التحديات واغتنام الفرص في السوق السياحي محلياً وإقليمياً.

وقد تسلّم السيد حسين هلالات رئاسة مجلس الإدارة خلفاً للسيد ياسين التلهوني، بعد أن شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في لدورات السابقة، ما يمنحه خبرة متراكمة وإلماماً عميقاً بملفات القطاع وأولوياته.

كما تم اختيار السيد هاني الدباس نائباً للرئيس خلفا للمهندس أسامة مدانات والسيد هاني يتمتع بخبرة فندقية تتجاوز 21 عاماً في كبرى الفنادق العالمية، إلى جانب عضويته في هيئة تنشيط السياحة، ودوره كمستشار في المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي، الأمر الذي يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ويدعم توجهات التطوير والتحديث.

والسيد طايع صوفان امينا للسر، والدكتور معتز السعود أمينا للصندوق .

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية، وتعزيز التنافسية، وتوسيع الشراكات، بما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع السياحي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.