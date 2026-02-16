بنك القاهرة عمان
اتفاق فلسطيني تركي لتزويد قطاع غزة بـ 20 ألف وحدة سكنية متنقلة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية لمواجهة أزمة النزوح والدمار، كشف الدكتور علي شعث، عن توصله لاتفاق حاسم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقضي بتزويد “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة” بعشرين ألف وحدة سكنية متنقلة (كرفان) كدفعة أولى.
ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير “مأوى كريم” لآلاف العائلات التي فقدت منازلها، بما يساهم في استعادة نبض الحياة في المناطق المنكوبة.

الترتيبات اللوجستية: جسر بحري نحو القطاع
أكد شعث أن المباحثات مع الجانب التركي انتقلت فعليا إلى مرحلة “التنفيذ”؛ حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الترتيبات اللوجستية لنقل هذه الوحدات السكنية.
وتشمل الخطة تأمين مسارات دخولها إلى قطاع غزة عبر التنسيق الدولي، لضمان وصولها السريع إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يعكس قدرة “اللجنة الوطنية” على إدارة الملفات الخدماتية بكفاية عالية.


