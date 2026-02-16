بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ألف عسكري.. قرار مرتقب من إندونيسيا بشأن إرسال قوات إلى غزة

5 ساعات ago
ألف عسكري.. قرار مرتقب من إندونيسيا بشأن إرسال قوات إلى غزة

وطنا اليوم:​قال متحدث باسم الجيش الإندونيسي، الإثنين، إن جاكرتا ​تجهز ألف عسكري ⁠لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.
وذكر المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي في هذا ​الصدد سيتخذه الرئيس برابوو سوبيانتو، مضيفا أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار ‌سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو.
وذكر في رسالة نصية إلى رويترز: “‌لا يزال ‌جدول المغادرة خاضعا بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة”.
تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه برابوو للتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الرسمي ‌الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ‌الأميركي دونالد ⁠ترامب.
وصدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل ⁠وحركة حماس.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية يوم السبت إن ⁠مشاركة جيشها في قوة الاستقرار الدولية التي تتشكل ⁠بموجب تفويض من الأمم المتحدة في قطاع غزة لا ينبغي تفسيرها على ​أنها تطبيع للعلاقات ⁠السياسية مع أي طرف.
ولا ​تعترف جاكرتا بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية.
وقالت الوزارة: “ترفض إندونيسيا باستمرار جميع المحاولات الرامية ​للتغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت الوزارة أن الانتشار، وتفويضه لمهمات إنسانية غير قتالية، لا يمكن تنفيذه إلا ​بموافقة ‌السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن القوات الإندونيسية لن تكون لها صلاحية نزع ​سلاح أي طرف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16:16

العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

16:09

الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

16:06

الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

15:35

رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

15:32

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

15:19

صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

14:47

وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

14:37

مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

14:35

بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

14:34

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

14:32

هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026