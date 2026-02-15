بنك القاهرة عمان
لا يكفي وقف التخصيب .. نتنياهو يضع 4 شروط تعجيزية لأي اتفاق مع طهران

ساعة واحدة ago
لا يكفي وقف التخصيب .. نتنياهو يضع 4 شروط تعجيزية لأي اتفاق مع طهران

وطنا اليوم:في خطاب أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بالقدس، يوم الأحد، رسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سقفا مرتفعا لأي تسوية دبلوماسية مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، واضعا 4 مطالب رئيسية لضمان قبول الاحتلال بها.

4 لاءات في وجه طهران
وأكد نتنياهو في تصريحاته أن “الاكتفاء بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ليس كافيا”، محددا شروطه الأربعة في: تفكيك البنية التحتية النووية بالكامل، ونقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، إضافة إلى شمول أي تفاهمات لملفي الصواريخ البالستية، ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة.

غزة ونزع السلاح.. بين “الطريقة السهلة” والحرب
وعلى صعيد الحرب في غزة، جدد نتنياهو تعهده بألا تشكل غزة تهديدا للاحتلال مرة أخرى، معربا عن أمله في إتمام عملية نزع سلاح حركة “حماس” عبر ما أسماه “الطريقة السهلة”، في تلويح مبطن باستمرار الخيار العسكري.

150 كيلومترا من الأنفاق
وميدانيا، كشف نتنياهو عن تقديرات جيش الاحتلال لشبكة أنفاق حماس، مشيرا إلى أن القوات تمكنت حتى الآن من تفكيك نحو 150 كيلومترا من أصل شبكة تقدر بنحو 500 كيلومتر تحت الأرض.


