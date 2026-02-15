بنك القاهرة عمان
ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وبعلامة تجارية وهمية

12 دقيقة ago
وطنا اليوم:ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، فجر يوم الأحد، 1390 كغم من الألبان والأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية تحت مسمى “ألبان ذهب” محملة في مركبة نقل مواد غذائية في عمّان.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن عمليات التتبع ما تزال مستمرة لمعرفة مصدر الألبان، مشيرة إلى أن كوادرها تحفظت على كامل الكمية تمهيدًا لإتلافها، ومباشرة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية المكثفة مستمرة على مدار الساعة لضبط أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تدعوا المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر الخط الساخن على الرقم (0795632000)


