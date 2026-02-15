بنك القاهرة عمان
السيسي يوجه بإقرار زيادة غير مسبوقة في الرواتب والمعاشات

3 ساعات ago
السيسي يوجه بإقرار زيادة غير مسبوقة في الرواتب والمعاشات

وطنا اليوم:تستعد الحكومة المصرية لإقرار زيادة غير مسبوقة في الرواتب والمعاشات، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية ودعم نقدي جديدة بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، عن صدور توجيهات رئاسية بإجراء زيادة “غير اعتيادية” في المرتبات والأجور.
وشدد مدبولي على أن هذه الزيادة ستولي اهتماما خاصا بفئات المعلمين والعاملين في القطاعين الصحي والطبي، تقديرا لدورهم في المجتمع.
وفي سياق تفصيل هذه الإجراءات، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور على رئيس الجمهورية خلال عرض الموازنة في اللقاء القادم.
ووعد مدبولي بأن تكون هذه الزيادة “جيدة وترضي المواطن المصري” في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس شملت أيضا تبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، لتكون متاحة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وعلى صعيد الدعم النقدي المباشر، أعلن مدبولي أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتضمن مبلغا إجماليا يصل إلى 40 مليار جنيه.
وسيخصص جزء من هذا المبلغ كدعم نقدي يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة، حيث سيتم الصرف على دفعتين قبل شهر رمضان والعيد.
وتقسم الأسر المستهدفة إلى 5 ملايين أسرة مشمولة ببرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الشرائح الأقل دخلا في المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه أن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت خلال الفترة الماضية أدت إلى تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التحسن هو ما وفر المساحة المالية الكافية للحكومة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تهدف بالمقام الأول إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم


