قطر تضع شروطا صارمة لحفل شاكيرا الأول

وطنا اليوم:أعلن منظمو الحفل الغنائي الأول للنجمة اللاتينية العالمية “شاكيرا” في دولة قطر عن مجموعة من الضوابط الصارمة للحضور، حيث طالبوا الزوار بضرورة إبداء الاحترام التام لتقاليد البلد المضيف.

وشدد المنظمون على وجوب التزام الجمهور بارتداء الزي المحتشم، مع التأكيد على منع تعرية أي أجزاء من الجسد طوال فترة العرض المقرر إقامته في الأول من أبريل المقبل.

وقد تضمنت متطلبات الحضور بندا خاصا ينص على “الالتزام باحترام ثقافة وتقاليد وقوانين وأعراف النظام العام في قطر”.

كما اشترطت الجهة المنظمة على كافة ضيوف العرض “الظهور بالمظهر اللائق”، مع التشديد على حظر كشف أي أجزاء من الجسد خلال فعاليات الحفل.

وفي سياق الإجراءات التنظيمية، حدد المسؤولون عن الحفل قائمة تضم 35 صنفا من المواد التي يمنع اصطحابها إلى موقع العرض.

وتشمل هذه المحظورات، على وجه التحديد، الدمى القطنية، والأحزمة أو الأساور ذات المسامير المعدنية، بالإضافة إلى عصي التصوير الذاتي (سيلفي).

كما يمنع إدخال أجهزة الدفع الإلكتروني مثل محطات البطاقات البنكية، وجميع المنتجات الزجاجية بما فيها قوارير العطور ومستحضرات ما بعد الحلاقة، فضلا عن منع عربات الأطفال والمظلات.

أما فيما يتعلق بتذاكر الحضور، فقد كشفت التقارير أن أسعارها تتفاوت بشكل كبير؛ إذ تبدأ من 95 ريالا قطريا وتصل إلى أكثر من 73 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 25 دولارا إلى 20 ألف دولار أميركي.

ورغم أن الحفل سيقام بعد نحو شهرين ونصف، إلا أن التذاكر ذات الفئات السعرية الأقل قد نفدت تماما من الأسواق.

ويتوقع أن يدفع جمهور المقصورة المميزة (سكاي بوكس) مبالغ تتجاوز 20 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

وتمتاز هذه المقاعد بتوفير أفضل إطلالة مباشرة على خشبة المسرح، كما تم تحديدها كالمكان الوحيد ضمن نطاق الحفل الذي سيسمح فيه بتناول المشروبات الكحولية للحاضرين.