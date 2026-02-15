وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

وطنا اليوم:عقد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، اجتماعاً صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية، وبحضور وزير النقل، د. نضال قطامين، ومدير الأمن العام، د. عبيد الله المعايطة، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة خلال عام 2025، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2025-2026)، والتي شملت تنفيذ 50 مشروعاً و28 برنامجاً ونشاطاً.

كما شملت انجازات المجلس، تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسينات المرورية للنقاط السوداء، بتنفيذ 134 موقعاً من أصل 159 موقعاً، وبنسبة إنجاز بلغت 84.3%، كما تم رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجاز التوصيات المتعلقة بمشاريع المواقع الخطرة وعددها 25 مشروعاً، وهي قيد التنفيذ حالياً.

وفي السياق ذاته، أكدت مؤشرات الحوادث المرورية لعام 2025 ، تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، وذلك مقارنة بمؤشرات عام 2024 .

حيث انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 6.81%، وانخفض عدد المصابين بحوادث الدراجات بنسبة 30.8%.

كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 6.75%، وانخفض عدد المصابين دون سن الثامنة عشر بنسبة 8.1%.

وناقش المجلس أيضاً نتائج برامج التوعية المرورية وانفاذ القانون، وأثرها الإيجابي على السلوكيات المرورية، والتي انعكست من خلال انخفاض ملحوظ في المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق وتزيد من الازدحامات المرورية، وفقا لما يوضحه الجدول التالي:

بند المخالفة 2024 2025 نسبة الانخفاض

تجاوز الاشارة الضوئية حمراء 48712 40296 -17%

الوقوف بانواعه 1061199 634548 -40%

المسير عكس اتجاه السير 17631 16554 -6%

القيادة بصورة متهورة 4282 3510 -18%

استخدام الهاتف النقال 595620 181990 -69%

عدم استخدام حزام الامان 442020 399385 -10%

المجموع 2172943 1279928 -41%