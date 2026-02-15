بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

34 دقيقة ago
وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

وطنا اليوم:عقد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، اجتماعاً صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية، وبحضور وزير النقل، د. نضال قطامين، ومدير الأمن العام، د. عبيد الله المعايطة، وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة خلال عام 2025، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2025-2026)، والتي شملت تنفيذ 50 مشروعاً و28 برنامجاً ونشاطاً.
كما شملت انجازات المجلس، تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسينات المرورية للنقاط السوداء، بتنفيذ 134 موقعاً من أصل 159 موقعاً، وبنسبة إنجاز بلغت 84.3%، كما تم رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجاز التوصيات المتعلقة بمشاريع المواقع الخطرة وعددها 25 مشروعاً، وهي قيد التنفيذ حالياً.
وفي السياق ذاته، أكدت مؤشرات الحوادث المرورية لعام 2025 ، تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، وذلك مقارنة بمؤشرات عام 2024 .
حيث انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 6.81%، وانخفض عدد المصابين بحوادث الدراجات بنسبة 30.8%.
كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 6.75%، وانخفض عدد المصابين دون سن الثامنة عشر بنسبة 8.1%.
وناقش المجلس أيضاً نتائج برامج التوعية المرورية وانفاذ القانون، وأثرها الإيجابي على السلوكيات المرورية، والتي انعكست من خلال انخفاض ملحوظ في المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق وتزيد من الازدحامات المرورية، وفقا لما يوضحه الجدول التالي:

بند المخالفة 2024 2025 نسبة الانخفاض
تجاوز الاشارة الضوئية حمراء 48712 40296 -17%
الوقوف بانواعه 1061199 634548 -40%
المسير عكس اتجاه السير 17631 16554 -6%
القيادة بصورة متهورة 4282 3510 -18%
استخدام الهاتف النقال 595620 181990 -69%
عدم استخدام حزام الامان 442020 399385 -10%
المجموع 2172943 1279928 -41%


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

مستشفى الجامعة الأردنية يُطلق فرقًا تمريضيّة متخصّصة لتعزيز التميّز المؤسّسي والارتقاء بالخدمات التمريضيّة المُقدّمة

16:30

نتنياهو يفجر زلزال الضفة فهل ترد المقاطعة بـزلزال مماثل؟

16:28

الملتقى الوطني للإدارة المحلية

16:27

إصابة رجل أمن أثناء القبض على المطلوب بقضايا مخدرات في عمّان

16:11

قطر تضع شروطا صارمة لحفل شاكيرا الأول

15:58

وزير الصحة يصدر تعميما بإلزامية ترخيص مزاولة المعالجة التنفسية

15:47

بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ دور غير متوقع لصلاح

15:27

تكريم أمني أردني لوافد مصري يقيم في الكرك

15:15

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

15:09

الملتقى الأردني الإيطالي للأعمال: الأردن يرسخ موقعه بالمنطقة كمقر للتجارة والاستثمار

14:38

حزب العمال يدعو لحضور لقاء حول واقع ومستقبل الضمان

14:35

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن

وفيات
وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026