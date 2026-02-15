بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

حزب العمال يدعو لحضور لقاء حول واقع ومستقبل الضمان

ساعتين ago
حزب العمال يدعو لحضور لقاء حول واقع ومستقبل الضمان

وطنا اليوم:الزملاء والزميلات في الاحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية الاردنية المحترمين..
يتشرف حزب العمال بدعوتكم لحضور لقاء حواري مهني حول واقع ومستقبل الضمان الاجتماعي في ظل تعديلات القانون
يتحدث في هذا اللقاء خبير الضمان الاستاذ موسى الصبيحي يتبعه مداخلات السادة الحضور..
وذلك يوم الاثنين المرافق ١٦/٢/٢٠٢٦
الساعة السادسة مساءا في مقر حزب العمال
الكاىن في الشميساني ، شارع الشريف ناصر بن جميل، بناية ١٤، الدور الاول
للتإكيد او الاعتذار:
٠٧٧٦٠٥٠٥٥٠
حضوركم مهم للخروج بتوصيات ترفع الى صناع القرار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

مستشفى الجامعة الأردنية يُطلق فرقًا تمريضيّة متخصّصة لتعزيز التميّز المؤسّسي والارتقاء بالخدمات التمريضيّة المُقدّمة

16:30

نتنياهو يفجر زلزال الضفة فهل ترد المقاطعة بـزلزال مماثل؟

16:28

الملتقى الوطني للإدارة المحلية

16:27

إصابة رجل أمن أثناء القبض على المطلوب بقضايا مخدرات في عمّان

16:11

قطر تضع شروطا صارمة لحفل شاكيرا الأول

16:01

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

15:58

وزير الصحة يصدر تعميما بإلزامية ترخيص مزاولة المعالجة التنفسية

15:47

بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ دور غير متوقع لصلاح

15:27

تكريم أمني أردني لوافد مصري يقيم في الكرك

15:15

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

15:09

الملتقى الأردني الإيطالي للأعمال: الأردن يرسخ موقعه بالمنطقة كمقر للتجارة والاستثمار

14:35

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن

وفيات
وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026