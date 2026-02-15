حسّان يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية

وطنا اليوم:وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء؛ إيذانا ببدء تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5700 متر مربع توازي مساحة المستشفى القائم حاليا، الذي سيخضع بدوره إلى تأهيل شامل فور إنجاز المبنى الجديد.

ويأتي تنفيذ المبنى الجديد في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف المحافظات.

وسينفذ المشروع بكلفة تقدر بتسعة ملايين دينار، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، في إطار التعاون التنموي بين البلدين الشقيقين ودعم الصندوق للقطاع الصحي في المملكة، حيث جرى وضع حجز الأساس بحضور السفير السعودي لدى المملكة سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقدير الأردن لجهود المملكة العربية السعودية في دعم التنمية في المملكة، ولدور الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل، وغيره من المشاريع الأخرى في القطاع الصحي.

واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، إلى إيجاز حول المشروع الذي يشكل توسعة نوعية لمستشفى الأمير فيصل، حيث ستنجز على ثلاث مراحل، موزعة على أربعة طوابق، سيخصص منها طابق كامل للعناية المركزة والحثيثة والعناية القلبية بمساحة 1550 مترا مربعا، وطابق للإسعاف والطوارئ بمساحة 1303 أمتار مربعة، وطابق متطور للعمليات الجراحية بمساحة 1660 مترا مربعا، وطابق للقسم التعليمي والخدمات المساندة بمساحة 1270 مترا مربعا.

وقال وزير الصحة إن المبنى الجديد الذي سيتم إنجاز مراحله الثلاث بالكامل خلال ثلاث سنوات، سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى، من خلال استحداث بنية تحتية متخصصة تمكن من إجراء مزيد من العمليات الجراحية، وتعزيز خدمات العناية الحثيثة والقلبية، إلى جانب تطوير خدمات الطوارئ، بما ينعكس إيجابا على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحرجة، ويحسن تجربة المراجعين ويرفع مستوى السلامة وجودة الرعاية الصحية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد أن مشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل سيسهم في تطوير البنية التحتية الطبية، وتحسين الأقسام الحيوية، وبيئة العمل والخدمة بما يضمن استمرارية التشغيل، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة وفق أفضل المعايير، وذلك في إطار التعاون التنموي الوثيق بين الأردن والسعودية الممتد لأكثر من 48 عاما.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد المستشفى ضمن جولاته الميدانية التفقدية، حيث أكد أن الحكومة ستعمل على تسريع إجراءات التوسعة للمستشفى الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين؛ مثلما تم تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية لعدد من مرافق المستشفى عقب تلك الزيارة.

وشهد المستشفى عقب زيارة رئيس الوزراء التفقدية رفد المستشفى بالكوادر وفق الاحتياج الفعلي، من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والمهن المساندة، ما أسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة فيه، إلى جانب إجراء الصيانة اللازمة والفورية والتي شملت صيانة أقسام الأشعة والإسعاف والطوارئ، وتحسين المداخل والساحات الخارجية، وإعادة تأهيل وتشغيل حضانة أبناء العاملات، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصنيف المستشفى تعليميا، بما يتيح استقبال الطلبة المتدربين من الجامعات، فيما سيخضع مبنى المستشفى القائم حاليا إلى إعادة تأهيل وتحديث شامل لجميع أقسامه.

وحضر وضع حجر الأساس محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود.