إعلام عبري : ميليشيا أبو شباب الأوفر حظا لإدارة أمن غزة

46 دقيقة ago
وطنا اليوم:كشفت هيئة البث العبرية الرسمية “كان” عن تحديد شهر مارس المقبل موعدا مستهدفا لبدء عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ترقب تسلم حكومة “تكنوكراط” لمهامها الإدارية، ووفقا لمصادر في “مجلس السلام” الذي من المقرر أن يعقد اجتماعا حاسما في واشنطن الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.
تجنيد ميداني وتحركات في رفح
وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي “إيتاي بلومنتال”، فقد بدأت الاستعدادات الفعلية على الأرض من خلال مليشيات محلية تعمل بتنسيق مع جانب الاحتلال.
وتشير المعلومات إلى أن هذه المجموعات شرعت في تعزيز صفوفها عبر تجنيد عناصر جديدة وبناء قواعد عسكرية في مناطق سيطرتها.
وستكون منطقة “رفح الجديدة” هي حجر الزاوية لهذه الخطة، حيث تتولى مليشيا “أبو شباب” مهام مسح وتحييد الأنفاق التابعة لحماس، وتأمين حركة الدخول والخروج عبر معبر رفح بإذن رسمي من الجيش الإسرائيلي.
دعم لوجستي وتسليح حديث
وأفادت تقارير أجنبية أن الاحتلال قام خلال الأسابيع الماضية بنقل معدات قتالية متطورة إلى هذه المليشيات، شملت بنادق آلية ومركبات حديثة “، وهي السيارات التي يقتصر استخدامها عادة على كبار الضباط في جيش الاحتلال.
هذا الدعم اللوجستي يهدف إلى تمكين هذه العناصر من فرض السيطرة الأمنية وتحولها إلى “قوة محلية” قادرة على مواجهة المقاومة الفلسطينية.

إصرار عسكري وتوجيهات سياسية
من جانبه، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، خلال جولة ميدانية في رفح، أن الهدف الاستراتيجي للحرب يبقى نزع السلاح الكامل من قطاع غزة.
ورغم إعلانه عن تدمير الكتائب الأمامية لحماس وتحقيق “هزيمة عسكرية” للحركة بعد عودة جميع المحتجزين، إلا أنه شدد على جاهزية الجيش لتنفيذ عمليات هجومية حاسمة وفقا لتوجيهات المستوى السياسي


