بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

29 دقيقة ago
إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

وطنا اليوم:باشرت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الأحد، تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وأكدت إدارة السير أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين في الأسواق التجارية، من خلال زيادة أعداد رقباء السير، مع التركيز على المناطق الرئيسية.
وبينت أن الخطة تتضمن جانبا توعويا موجها للسائقين، لحثهم على الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب التهافت على الأسواق التجارية في أوقات ما قبل أذان المغرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تساؤل دولة عبدالرؤوف الروابده بين المباركة والاستنكار

09:51

الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

09:45

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تغلق أبوابها وسط أزمة تمويل

09:38

كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة الأعمال العالميه لمجموعة تايمز ٢٠٢٦

09:36

يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

09:35

استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025

09:32

ملفات جيفري اوبستن…التوقيت وخرائط التحولات القادمة

09:22

حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

09:18

وزير خارجية مصر: إسرائيل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:12

تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

09:08

9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)