إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

وطنا اليوم:باشرت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الأحد، تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وأكدت إدارة السير أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين في الأسواق التجارية، من خلال زيادة أعداد رقباء السير، مع التركيز على المناطق الرئيسية.

وبينت أن الخطة تتضمن جانبا توعويا موجها للسائقين، لحثهم على الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب التهافت على الأسواق التجارية في أوقات ما قبل أذان المغرب.