مختصان: الانضمام لمنظومة التفتيش الدوائي الدولية يفتح أسواقا جديدة للدواء الأردني

وطنا اليوم _

أكد مختصان في قطاع الأدوية والرقابة عليه، أن انضمام الأردن رسميا إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية (PIC/S)، منذ مطلع العام الحالي، يمثل إنجازا وطنيا نوعيا يعكس تطور المنظومة الرقابية الدوائية في المملكة ومواءمتها مع أعلى المعايير الدولية.

وقالت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه العضوية تترجم الرؤى الملكية السامية في تطوير الصناعة الدوائية وتعزيز تنافسيتها عالميا وتشكل تتويجا لجهود المؤسسة المستمرة في تحديث أنظمة الرقابة وتطبيق أفضل ممارسات التصنيع الدوائي الجيد (GMP).

وأشارت إلى أن الأردن أصبح الدولة الثانية عربيا والهيئة الـ57 عالميا التي تنال عضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة، بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والرقابية وحصوله على موافقة الدول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة الذي عقد في هونغ كونغ في تشرين الثاني 2025.

وبينت أن الانضمام إلى منظومة التفتيش الدوائية الدولية سينعكس مباشرة على مستوى جودة المصانع الدوائية المحلية، مؤكدة أن الالتزام المستمر بتحديث أسس التصنيع الدوائي الجيد وتطبيقها وفق المعايير الدولية سيعزز جودة المنتج الدوائي الأردني ويرفع من قدرته التنافسية.

وأضافت إن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للمستهلكين في الداخل والخارج بأن الدواء الأردني يخضع لمنظومة رقابية معترف بها دوليا، ما يعزز الثقة بالمنتج الوطني ويزيد الاعتماد عليه في الأسواق المختلفة.

وأكدت عبيدات، أن عضوية الأردن بمنظومة التفتيش الدوائية تضع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مصاف الجهات الرقابية المرجعية عالميا في مجال التفتيش الدوائي، مشيرة إلى أن الاعتراف الدولي بكفاءة أنظمة التفتيش الأردنية يعزز مكانة المملكة على خارطة الصناعات الدوائية العالمية ويكرس الثقة الدولية بالرقابة الدوائية الأردنية.

وأوضحت أن من أبرز مكاسب العضوية تسهيل وصول الأدوية الأردنية إلى الأسواق العالمية من خلال الاعتماد المتبادل، وتعزيز الثقة بالرقابة على الصناعات الدوائية بين الدول الأعضاء، كما يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات الدوائية الأردنية ويمنح المصانع المحلية فرصا أكبر لدخول أسواق جديدة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في القطاع.

ولفتت إلى أن العضوية تسهم في تسريع تبادل المعلومات والتنبيهات المتعلقة بجودة الأدوية بين الدول الأعضاء، بما يعزز حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة طارق دروزة، لـ (بترا)، إن إدراج المملكة ضمن قائمة الدول الأعضاء في منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية يمثل محطة تاريخية في مسيرة قطاع الدواء الأردني، إذ يعكس الالتزام العميق بالتميز في نظم الرقابة والجودة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد أهمية الإنجاز لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما يرسخ مكانة الأردن بوصفه مرجعية رائدة في الرقابة الدوائية على مستوى المنطقة والعالم، حيث يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويسهم في فتح آفاق أوسع للصادرات المحلية وتعزيز الثقة بجودة الأدوية الأردنية في الأسواق العالمية.

يذكر ان صادرات الأدوية الأردنية تصدر إلى نحو 85 سوقا حول العالم، وتعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة كونها تعد قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.