افتتاح المركز الطبي “سماء الحرة” بالمنطقة الحرة بالزرقاء

38 دقيقة ago
وطنا اليوم _

افتتح رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس صخر العجلوني، مركز طبي “سماء الحرة”، داخل حدود المنطقة الحرة في الزرقاء، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمستثمرين والعاملين لديهم وزوار المنطقة الحرة.

بحسب بيان المجموعة اليوم السبت، قال العجلوني، إن افتتاح المركز الطبي يأتي ضمن رؤية المجموعة الرامية إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة تشمل الرعاية الصحية وجودة الحياة للعاملين والمستثمرين.

وأضاف، إن وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة داخل المنطقة الحرة الزرقاء يشكل قيمة مضافة حقيقية، ويسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطبية والطوارئ ويعزز من مستويات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا استمرار المجموعة في دعم المشاريع الخدمية التي تنعكس إيجابا على تنافسية وجاذبية المناطق الحرة.

من جهته، أوضح مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، أن المركز سيعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل طب الطوارئ والطب العام وعيادة طب الأسنان، إضافة إلى خدمات المختبر من خلال سحب العينات الطبية وإرسالها إلى مختبرات معتمدة خارج حدود المنطقة الحرة، إلى جانب مركز متخصص للتدريب على السلامة والصحة المهنية.

وأشار الغرايبة، الى أن الخطة المستقبلية للمركز تتضمن إنشاء صيدلية داخلية وإطلاق عيادات تخصصية وتجهيز مختبر طبي متكامل داخل المركز، إضافة إلى توفير خدمات الأشعة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع المستثمرين والعاملين في المنطقة الحرة الزرقاء.

ومن المتوقع أن يخدم مركز طبي “سماء الحرة” ما بين 15 ألف إلى 20 ألف مستفيد من العاملين والمستثمرين والزوار، ما يعكس أهمية المشروع ودوره في دعم البنية التحتية الصحية داخل المنطقة الحرة الزرقاء.


