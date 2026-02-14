اتفاقية لتفعيل التعاون بين مجتمعي الأعمال بالأردن وسوريا

وطنا اليوم _

وقعت جمعيتا رجال الأعمال الأردنيين ورجال وسيدات الأعمال السورية، مجددا، اتفاقية لإعادة تفعيل التعاون المشترك، تأكيدا على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالعاصمة دمشق عام 2009 لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات المشتركة ويخدم مصالح المملكة وسوريا الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت على هامش منتدى الاستثمار الأردني السوري، الذي عقد بالعاصمة دمشق، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وتطوير المشروعات المشتركة بمختلف القطاعات الاقتصادية وذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تطوير العلاقات المشتركة بين أعضاء الجانبين وزيادة قنوات الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة في هذه الفعاليات.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة ورئيس جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية هيثم جود، إلى تبادل المعلومات حول أنظمة وقوانين التجارة والاستثمار والمسائل الأخرى التي تكون موضع اهتمام رجال الأعمال في البلدين.

وبموجب الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل والسفير الأردني لدى سوريا الدكتور سفيان القضاة والوفد الأردني المشارك بأعمال المنتدى، تم الاتفاق على التعاون في عقد ندوات وورش عمل مشتركة ضمن اتفاق مسبق وحسب الأصول لتحقيق هدف معين يتفق عليه كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية يتولى الجانبان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ تحقيقاً للأهداف المشتركة، إضافة الى تقديم الدعم والمساعدة لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية من كلا الجانبين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم.

يذكر أن منتدى الأعمال الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية بالعاصمة دمشق شارك فيه حشد من أصحاب الأعمال والشركات من البلدين بمختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

وحضر المنتدى وزير المالية السوري محمد يسر برنية ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية.

وتهدف جمعية رجال الأعمال الأردنيين التي تأسست عام 1985، إلى إيجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة وخدمة أعضائها من رجال الأعمال بمختلف القطاعات.

كما تأسست جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية عام 2007، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعم بيئة اقتصادية حرة وتشجيع الإنتاج والاستثمار في سوريا.