11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار

4 ساعات ago
وطنا اليوم:بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني 2026 نحو 65.9 مليون دينار، مقارنة بـ98 مليون دينار في شهر كانون الأول 2025، وبنسبة 2.14% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي نحو 11.4 ألف شيك، منها 63.8% لأسباب مالية بعدد 7,284 شيكا، فيما شكلت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 36.2% بعدد 4,136 شيكا.
في المقابل، انخفض عدد الشيكات المتداولة خلال كانون الثاني إلى نحو 407 آلاف شيك، مقارنة بـ570 ألف شيك في كانون الأول الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.07 مليار دينار، مقابل 3.85 مليار دينار في الشهر السابق.
وبحسب إحصاءات (جوباك)، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني 2026 نحو 3.07 مليار دينار، مسجلة انخفاضا نسبته 20.3% مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.


