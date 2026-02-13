وزير الأشغال غير مرتاح لآلية العمل بمشاريع أضرار السيول في العقبة

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن الخميس سير العمل في المواقع المتضررة نتيجة المنخفض الجوي الذي شهدته محافظة العقبة كانون أول الماضي.

وبحسب بيان صحفي صدر الجمعة عن الوزارة شملت الجولة الميدانية الطريق رقم 90 الممتد من جسر البورديني إلى ميناء الحاويات، بالإضافة إلى منطقة النفق المحاذي لمصنع الأرز ووادي مبروك، للوقوف على إجراءات إعادة التأهيل والحماية التي تنفذها كوادر الوزارة.

واطلع أبو السمن على الجهود المبذولة في الطريق الخلفي للعقبة، حيث باشرت الفرق الفنية بإزالة الطمي المتراكم وتنظيف مسارات الأودية لضمان استيعاب التدفقات المائية الكبيرة، كما تابع سير العمل في إصلاح الأضرار التي طالت جوانب الطريق والجدران الاستنادية وعناصر السلامة المرورية، مؤكداً على أهمية تنفيذ الجدران الاستنادية المقررة بطول 700 متراً لحماية الخلطة الإسفلتية من النحر والانجراف، علماً أن الكلفة التقديرية لمعالجة الأضرار في هذا الموقع بلغت مليوني دينار.

وفي منطقة النفق، تابع الوزير أعمال تصريف المياه وإزالة الأتربة التي تسببت سابقاً بإعاقة حركة الشاحنات بعد أن وصل ارتفاع الطمي في بعض المواقع إلى أربعة أمتار، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار وتنفيذ أعمال حمايات وجدران “جابيون” لضمان عدم تكرار تجمع المياه داخل النفق، وذلك ضمن خطة المعالجة التي تقدر تكلفتها بنحو 1.3 مليون دينار.

وأبدى الوزير خلال جولته عدم ارتياحه لآلية العمل وسرعتها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وضرورة إنجاز كافة الأعمال ضمن المواصفات الفنية المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لضمان استمرارية تدفق حركة السير والشحن نحو الموانئ بكفاءة.

ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة لتكثيف الرقابة على الأعمال وعدم التهاون مع أي إخلال بالمواصفات أو تقاعس في سرعة العمل، واتخاذ كافة الإجراءات العقدية والقانونية إذا لزم الأمر.