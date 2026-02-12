بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأمن السيبراني يحذر من الوقوع في فخ مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

ساعتين ago
الأمن السيبراني يحذر من الوقوع في فخ مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

وطنا اليوم:أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيديو توعوياً على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يحذر فيه من مخاطر استخدام مكالمات الفيديو عبر الإنترنت دون وعي.
وأكد المركز الوطني على أهمية اتباع إجراءات الأمان الرقمي لحماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية.
وشدد الفيديو على عدة نصائح أساسية للمستخدمين:
تحميل برامج الاتصال من مصادر موثوقة، مثل المواقع الرسمية للمنصات أو متاجر التطبيقات المعتمدة.
تحديث جميع تطبيقات الجهاز بانتظام، وليس تطبيق الاتصال فقط، لضمان حماية كاملة.
تجنب مشاركة المعلومات الشخصية عند مشاركة الشاشة مع الآخرين.
إغلاق أي تطبيقات غير ضرورية أثناء إجراء مكالمات الفيديو.
مشاركة جزء محدد من الشاشة فقط بدلًا من الشاشة بأكملها.
استخدام شبكات إنترنت آمنة وموثوقة، وتجنب الشبكات العامة والمجانية.
تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الجهاز لحماية بياناتك من أي تهديدات.
ودعا المركز الجميع لزيارة موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الرابط safeonline.jo للحصول على مزيد من الإرشادات والنصائح حول الأمان الرقمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:27

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

15:02

اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

14:59

الضمان الاجتماعي : صرف رواتب المتقاعدين 19 شباط

14:51

زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

14:48

بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

14:46

أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

14:44

في مصنع القرار السياحي… الحاجة إلى شخصية بحجم المسؤولية

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026