الأمن السيبراني يحذر من الوقوع في فخ مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

وطنا اليوم:أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيديو توعوياً على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يحذر فيه من مخاطر استخدام مكالمات الفيديو عبر الإنترنت دون وعي.

وأكد المركز الوطني على أهمية اتباع إجراءات الأمان الرقمي لحماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية.

وشدد الفيديو على عدة نصائح أساسية للمستخدمين:

تحميل برامج الاتصال من مصادر موثوقة، مثل المواقع الرسمية للمنصات أو متاجر التطبيقات المعتمدة.

تحديث جميع تطبيقات الجهاز بانتظام، وليس تطبيق الاتصال فقط، لضمان حماية كاملة.

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية عند مشاركة الشاشة مع الآخرين.

إغلاق أي تطبيقات غير ضرورية أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

مشاركة جزء محدد من الشاشة فقط بدلًا من الشاشة بأكملها.

استخدام شبكات إنترنت آمنة وموثوقة، وتجنب الشبكات العامة والمجانية.

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الجهاز لحماية بياناتك من أي تهديدات.

ودعا المركز الجميع لزيارة موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الرابط safeonline.jo للحصول على مزيد من الإرشادات والنصائح حول الأمان الرقمي.