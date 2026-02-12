الأمانة تمنح خصم 10% لسداد ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية الشهر

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى أن المكلفين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للعام 2026 سيتمتعون بخصم تشجيعي بنسبة 10% بدلًا من 8% في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم قبل نهاية شهر شباط، وذلك تعزيزًا للالتزام وتشجيعًا على الدفع المبكر.

وأكدت الأمانة أن الخصم يسري على جميع المكلفين الملتزمين، داعية الجميع للاستفادة من هذه الفرصة قبل الموعد النهائي في 28/2/2026.