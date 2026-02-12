بنك القاهرة عمان
كهرباء اربد : 10 ساعات صيانة دون انقطاع بفضل مولد احتياطي متنقل في جحفية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أثبت تطبيق تجربة تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي المتنقل في بلدة جحفية بلواء المزار الشمالي بمحافظة إربد ليلة أمس نجاحها بامتياز بعد تعرض أعمدة وكوابل كهرباء رئيسية للانقطاع إثر تدهور شاحنة وارتطامها بعدد من الأعمدة والاسلاك ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من البلدة.

وتعرضت مساء أمس كوابل كهرباء رئيسية بقدرة (120) إلى أضرار فنية نتيجة حادث تصادم الية من نوع lb تسببت بقطع كوابل بطول يقارب (200) متر، وامتداد الأضرار إلى عدة مسافات إضافة إلى سقوط (5) أعمدة كهرباء بحاجة إلى استبدال، وذلك في بلدة جحفية

 

