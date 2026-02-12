بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025: اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية التي بدأ تطبيقها في البحرين اعتبارًا من يناير 2025. سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة نموًا بنسبة 13% (لتصل إلى 59.5 مليون دولار في 2025 مقارنة مع 52.7 مليون دولار في 2024). ويعود الفضل لهذه النتائج القوية إلى نمو الدخل من الأعمال الرئيسية، الذي عادل أثر التحديات المستمرة في الأسواق في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع معدلات الربحية. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، مع بقاء نسب رأس المال ضمن مستويات سليمة.

وتتويجًا لهذه النتائج، حصد بنك ABC الإسلامي عدة جوائز مرموقة في القطاع المصرفي، منها جائزة ‘أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين’ ضمن جوائز مجلّة يوروموني للتمويل الإسلامي لعام 2025. وتُجسد هذه الجائزة التميز المستمر للبنك في هيكلة وترتيب وتوزيع صفقات الصكوك، فضلًا عن تعزيز مكانته في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة. وتعد هذه الجائزة واحدة من بين تسعة ألقاب حصدها البنك خلال عام 2025.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. في حين سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة 59.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 4.3%.

بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “شكل عام 2025 عامًا قويًا آخر من الإنجازات للبنك، حيث واصل تحقيق نمو ثابت على أساس سنوي. ومع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين مطلع عام 2025، بلغت الضريبة المسجلة على البنك 8.7 مليون دولار أمريكي، وهو العام الأول الذي تخضع فيه أعماله للضريبة. وقد سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل قبل احتساب الضرائب والزكاة ليصل إلى 59.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024، محققًا بذلك نموًا على أساس سنوي بنسبة 13% تقريبًا. يعزى هذا التحسن في الربحية قبل احتساب الضريبة إلى النمو القوي في الدخل التشغيلي، مدعومًا بارتفاع العوائد من أعمال العملاء الأساسية والاستثمارات، والزيادة الملحوظة في دخل الرسوم والعمولات، فضلًا عن الإدارة الحكيمة للتكاليف وتحسن الأداء الائتماني، مما انعكس إيجابيًا على النتائج بعد استرجاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة. تبرهن نتائجنا لعام 2025 على قوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نموًا مضاعفًا في الربحية قبل احتساب الضرائب، مع مواصلة تركيزنا على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الموجودات. كما حظي أداؤنا في عام 2025 بتقدير من قبل جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي بعد حصولنا على لقب ‘أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين’، بالإضافة إلى حصد 8 جوائز مختلفة من مجلّة إسلاميك فاينانس نيوز، ومن أبرزها جائزة ‘أفضل بنك إسلامي للشركات في البحرين’. نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المرن والمستقر في عام 2026 إن شاء الله.”

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 10.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 14.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للربع الرابع 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة باسترداد بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

استقرت المصروفات التشغيلية عند 2.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.6 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي.

أداء الأعمال (للسنة المالية):

بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 3.3% عن العام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 4.3%.

سجلت مخصصات خسائر الائتمان للسنة استردادًا بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مخصات خسائر1.4 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية في العام السابق، ارتفعت المصروفات بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي.

الميزانية العمومية:

بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.274 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 2.865 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بلغت الاستثمارات 1.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024.

بلغت مستحقات المرابحة والإجارة وتمويلات المشاركة 1.700 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.550 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 383 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 364 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.