تنفيذ حملة نظافة شاملة في موقع سد الملك طلال

وطنا اليوم:ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبرعاية محافظ جرش، انطلقت يوم أمس الأربعاء حملة نظافة شاملة في موقع سد الملك طلال، أحد أبرز المعالم السياحية والطبيعية في محافظة جرش، وبمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة.

وشهدت الحملة مشاركة مكتب حماية البيئة لمحافظة جرش، ومتصرفية لواء المعراض، وقضاء باب عمان، وقضاء برما، إلى جانب مديرية الأمن العام، ومديرية الدفاع المدني، ومديرية التربية والتعليم، وهيئة شباب كلنا الأردن، ومركز شابات جرش، ومركز شباب باب عمان، وإدارة إعلام محافظة جرش.

كما شاركت بلدية النسيم، وبلدية برما الجديدة، وبلدية باب عمان، وبلدية المعراض، وبلدية برما، ومجلس الخدمات المشتركة، ومديرية الأشغال العامة، ومديرية شباب جرش، ومديرية الصحة، ومديرية الآثار، ومديرية السياحة، ومديرية هندسة البلديات، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات، والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وشملت الحملة مشاركة فاعلة من المؤسسات التعليمية والشبابية، من بينها مدرسة فاطمة الزهراء المختلطة، ومدرسة جبا الثانوية للبنين، ومدرسة برما الثانوية للبنين، ومدرسة الحدادة الثانوية للبنين، إضافة إلى مركز شباب جبا، ومركز شباب برما، وبمساندة عدد من المتطوعين وأبناء المجتمع المحلي.

وهدفت الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية، والحد من مظاهر التلوث البيئي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

وأكد القائمون على الحملة أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات، لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع البيئي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية كرافد أساسي للتنمية السياحية المستدامة في محافظة جرش