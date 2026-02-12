بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تنفيذ حملة نظافة شاملة في موقع سد الملك طلال

ساعتين ago
تنفيذ حملة نظافة شاملة في موقع سد الملك طلال

وطنا اليوم:ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبرعاية محافظ جرش، انطلقت يوم أمس الأربعاء حملة نظافة شاملة في موقع سد الملك طلال، أحد أبرز المعالم السياحية والطبيعية في محافظة جرش، وبمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة.
وشهدت الحملة مشاركة مكتب حماية البيئة لمحافظة جرش، ومتصرفية لواء المعراض، وقضاء باب عمان، وقضاء برما، إلى جانب مديرية الأمن العام، ومديرية الدفاع المدني، ومديرية التربية والتعليم، وهيئة شباب كلنا الأردن، ومركز شابات جرش، ومركز شباب باب عمان، وإدارة إعلام محافظة جرش.
كما شاركت بلدية النسيم، وبلدية برما الجديدة، وبلدية باب عمان، وبلدية المعراض، وبلدية برما، ومجلس الخدمات المشتركة، ومديرية الأشغال العامة، ومديرية شباب جرش، ومديرية الصحة، ومديرية الآثار، ومديرية السياحة، ومديرية هندسة البلديات، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات، والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وشملت الحملة مشاركة فاعلة من المؤسسات التعليمية والشبابية، من بينها مدرسة فاطمة الزهراء المختلطة، ومدرسة جبا الثانوية للبنين، ومدرسة برما الثانوية للبنين، ومدرسة الحدادة الثانوية للبنين، إضافة إلى مركز شباب جبا، ومركز شباب برما، وبمساندة عدد من المتطوعين وأبناء المجتمع المحلي.
وهدفت الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية، والحد من مظاهر التلوث البيئي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.
وأكد القائمون على الحملة أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات، لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع البيئي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية كرافد أساسي للتنمية السياحية المستدامة في محافظة جرش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:45

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:22

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

11:08

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026