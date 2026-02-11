بنك القاهرة عمان
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

58 دقيقة ago
وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول براد كوبر والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير الشراكة الدفاعية، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والتطورات الأمنية الراهنة، والجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق علاقات التعاون الاستراتيجية التي تربط الجيشين، مبيناً الحرص على توسيع مجالات العمل العسكري المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمواجهة مختلف التحديات، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز منظومة الأمن الإقليمي.
من جانبه، أشاد الفريق أول براد كوبر بالمستوى المتقدم من الاحترافية والكفاءة الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وبالدور المحوري الذي تضطلع به في دعم جهود الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان


