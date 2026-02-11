تحديد ساعات دوام موظفي الصحة خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أصدر وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، قرارا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي وزارة الصحة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح القرار أن هذه التعليمات تقتصر على الشهر الفضيل فقط، حيث سيتم العودة إلى ساعات الدوام المعمول بها حاليا فور انتهاء الشهر.

تفاصيل ساعات الدوام (حسب طبيعة العمل وبدل الإضافي)

جاءت التعليمات الجديدة لتفصل أوقات العمل ليوم السبت وأيام الأسبوع وفق التصنيفات التالية:

الموظفون الذين لا يعملون يوم السبت اعتياديا:

من يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 3:30 ظهرا.

من لا يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 2:30 ظهرا.

الموظفون الذين (تتطلب) طبيعة عملهم الدوام يوم السبت:

من يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 2:30 ظهرا.

من لا يتقاضون بدل عمل إضافي: ينتهي دوامهم حسب الترتيبات والتكليفات الإدارية المقررة داخل أقسامهم.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم سير العمل في المرافق الصحية ومبنى الوزارة بما يتناسب مع خصوصية شهر رمضان، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.