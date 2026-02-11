بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تحديد ساعات دوام موظفي الصحة خلال شهر رمضان

7 دقائق ago
تحديد ساعات دوام موظفي الصحة خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أصدر وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، قرارا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي وزارة الصحة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضح القرار أن هذه التعليمات تقتصر على الشهر الفضيل فقط، حيث سيتم العودة إلى ساعات الدوام المعمول بها حاليا فور انتهاء الشهر.

تفاصيل ساعات الدوام (حسب طبيعة العمل وبدل الإضافي)
جاءت التعليمات الجديدة لتفصل أوقات العمل ليوم السبت وأيام الأسبوع وفق التصنيفات التالية:

الموظفون الذين لا يعملون يوم السبت اعتياديا:

من يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 3:30 ظهرا.
من لا يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 2:30 ظهرا.
الموظفون الذين (تتطلب) طبيعة عملهم الدوام يوم السبت:

من يتقاضون بدل عمل إضافي: يبدأ دوامهم من الـ 9:00 صباحا وحتى الـ 2:30 ظهرا.
من لا يتقاضون بدل عمل إضافي: ينتهي دوامهم حسب الترتيبات والتكليفات الإدارية المقررة داخل أقسامهم.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سير العمل في المرافق الصحية ومبنى الوزارة بما يتناسب مع خصوصية شهر رمضان، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026

09:51

موسكو تستعد لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

09:41

حرب أسعار بين شركات المشروبات الغازية… هل تراجعت الجودة تحت ضغط المنافسة ؟

09:37

البنك الدولي: صرف 152 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

09:33

سيدة تنتحر بعد قتلها 9 أشخاص في مدرسة ثانوية ومنزل غربي كندا

09:28

الولايات المتحدة تعتزم نشر جنود في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة

09:25

عن حماس التي نعرف…وتلك التي لا نعرف

09:24

مَنْ هي الفئة المستثناة من تعديلات الضمان المتوقّعة.؟

09:17

فشل عملية سطو هوليودية نفذتها عصابة محترفة بإيطاليا يشعل المنصات

09:10

خطة أمريكية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة على مراحل

09:06

الأربعاء .. انخفاض قليل آخر على الحرارة والأجواء باردة

00:56

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام