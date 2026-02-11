بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

موسكو تستعد لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

17 دقيقة ago
موسكو تستعد لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

وطنا اليوم:قال السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إن بلاده تجري محادثات مع إسرائيل و”مجلس السلام” ودول أخرى لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة “ريا نوفوستي”، الناطقة باسم الكرملين، عن مقابلة أجراها فيكتوروف مع شبكة “آر تي”.
وأوضح فيكتوروف أن الفكرة طُرحت لأول مرة قبل نحو عامين، وعادت للظهور مجدداً، قائلاً: “أؤكد أننا مستعدون من حيث المبدأ لإنشاء المنشأة الطبية في أسرع وقت ممكن، بمعدات وكوادر روسية”.
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإنشاء المستشفى خلال اجتماع عقده مؤخراً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026

10:02

تحديد ساعات دوام موظفي الصحة خلال شهر رمضان

09:41

حرب أسعار بين شركات المشروبات الغازية… هل تراجعت الجودة تحت ضغط المنافسة ؟

09:37

البنك الدولي: صرف 152 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

09:33

سيدة تنتحر بعد قتلها 9 أشخاص في مدرسة ثانوية ومنزل غربي كندا

09:28

الولايات المتحدة تعتزم نشر جنود في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة

09:25

عن حماس التي نعرف…وتلك التي لا نعرف

09:24

مَنْ هي الفئة المستثناة من تعديلات الضمان المتوقّعة.؟

09:17

فشل عملية سطو هوليودية نفذتها عصابة محترفة بإيطاليا يشعل المنصات

09:10

خطة أمريكية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة على مراحل

09:06

الأربعاء .. انخفاض قليل آخر على الحرارة والأجواء باردة

00:56

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام